“La strada dell’economia circolare è già tracciata”

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) “Laè tracciata ed è chiara. Con un fatturato di 88 miliardi di euro e oltre 575mila lavoratori impiegati, nel nostro Paese l’economiaè un processo ormai avviato e che già da molti anni ci vede fra i primi in Europa, per innovazione, per performance, per soluzioni“. Così Salvatore Micillo, sottosegretario all’Ambiente, in occasione di EcoForum, la Conferenza Nazionale sull’economiadei rifiuti. Secondo Micillo, “è doveroso ricordare che siamo uno dei paesi che l’Europa indica fra i più vicini agli obiettivi di riciclo previsti dall’Unione al 2030. Nel 2018 sono stati recuperati 10,7 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio, l’81% del totale di quelli immessi al consumo. Sappiamo che il panorama non è omogeneo ed è questo il momento, attraverso il recepimento delle nuove direttive europee, di rimuovere tutti gli ostacoli che ...

matteosalvinimi : #Salvini: la settimana prossima firmo personalmente la nuova direttiva sulle #scorte, per recuperare poliziotti e c… - AlessiaMorani : Roma, giugno 2019: possibili effetti sulla salute pubblica dai rifiuti in strada. La Capitale del Paese sta messa così #poverinoi - DarioNardella : Grazie al consiglio di indirizzo del @maggiomusicale che ha approvato il bilancio consuntivo 2018. I conti sono in… -