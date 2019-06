Il 30 giugno non piace a tutti | a Tursi la maggioranza non partecipa alle celebrazioni

Dopo tre mesi - segnalati problemi TIM in Italia il 27 giugno : dov’è che la Rete non funziona? : Dal primo pomeriggio del 27 giugno si segnalano problemi TIM in Italia. A circa tre mesi dal nostro ultimo bollettino sul tema, dunque, va analizzata la situazione che si è configurata nel nostro Paese per coloro che sono legati alla principale compagnia telefonica con la linea fissa o mobile. Anche in quel frangente andammo online praticamente in tempo reale, mentre in questi minuti possiamo esaminare più da vicino alcune lamentale che si ...

Ascolti tv 26 giugno 2019 : Riviera non vola alto - vince Superquark : Ascolti tv prima serata 26 giugno 2019: Riviera non parte benissimo, Superquark protagonista Non parte alla grande Riviera, secondo i dati di Ascolti tv della prima serata del 26 maggio. A battere la fiction su Canale 5 è stata la nuova stagione di Superquark su Rai 1. La serie evento, che ha conquistato diversi Paesi […] L'articolo Ascolti tv 26 giugno 2019: Riviera non vola alto, vince Superquark proviene da Gossip e Tv.

Da oggi 27 giugno non si torna più indietro con le rimodulazioni Vodafone : tutte le offerte colpite : Ci apprestiamo a vivere settimane ricche di novità per quanto riguarda le rimodulazioni Vodafone, in quanto quella di oggi è forse la giornata più importante della stagione estiva sotto questo punto di vista. Dopo le ultime informazioni che vi abbiamo fornito sul tema, infatti, occorre ricordare che da questo giovedì scattano i rincari pari a poco meno di 2 euro al mese per diverse promozioni disponibili sul mercato. Alcune delle quali molto ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Trump "Iran? Non mi serve Congresso" - 25 giugno - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Donald Trump torna a parlare del probabile attacco nei confronti dell'Iran: le sue parole, 25 giugno 2019,

SCIOPERO 25 giugno 2019 TRASPORTI ROMA/ Atac - bus e metro : ZTL diurne non in vigore : SCIOPERO 25 GIUGNO TRASPORTI Atac ROMA: inizia l'agitazione, mezzi pubblici capitolini fermi fino alle 17:00 di stasera. Tutti i dettagli

Bitter Sweet - anticipazioni 27 giugno : Aslan non riesce ad avere fiducia nella chef : Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap opera turca intitolata "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore", che ha debuttato nei primi giorni di giugno su Canale 5 in luogo di Uomini e Donne, in pausa estiva. Le anticipazioni della puntata numero 14 che andrà in onda sul piccolo schermo giovedì 27 giugno alle ore 14:45, fanno notare che tra i protagonisti dell'episodio ci sarà Engin. Questi, infatti, comincerà ad avere delle incomprensioni con ...

Non funziona Discord il 24 giugno : problemi con la chat e servizio instant gaming : Non funziona Discord . Giornata nera (anzi nerissima) per un servizio utile soprattutto ad incalliti gamer. problemi seri, in questi minuti, stanno riguardando gli utenti che utilizzano l'app di messaggistica soprattutto nell'ottica di collaborare o sfidarsi su qualche titolo. Cerchiamo di capire quali siano le entità dei problemi: Discord non funziona, grosso modo, dalle ore 14. In particolar modo, il servizio Downdetector ha messo subito ...

NCIS 16 non va in onda domenica 23 giugno per lasciare spazio agli Europei Under 21 : quando tornerà? : NCIS 16 non va in onda domenica 23 giugno su Rai2: il consueto appuntamento settimanale col procedural dell'americana CBS salta un turno per lasciare spazio al calcio internazionale. Il 23 giugno, in prima serata, Rai2 trasmette l'incontro della fase a gironi dei campionati Europei 2019 Under 21 tra Austria e Germania, in diretta dallo stadio Friuli di Udine. Lo stesso stadio, domenica prossima, ospiterà la finale di questa 22ª edizione del ...

Dolunay - spoiler 24-28 giugno : Aslan non invita la cuoca al party di compleanno del nipote : Proseguono gli appuntamenti con la soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, che fin da subito è riuscita a conquistare il pubblico italiano. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi dal 24 al 28 giugno evidenziano che ci saranno ancora tanti problemi per Ferit. Continuerà, infatti, l'iter giudiziario per l'affidamento di Bulut, durante il quale sarà piuttosto palese la simpatia nutrita dal giudice verso Hakan e Demet. ...

LEI NON È TUA FIGLIA/ Streaming video e trailer del film su Rai 2 - oggi - 22 giugno - : Lei non è tua FIGLIA film in onda alle ore 21,05 di oggi, 22 giugno 2019, su Rai 2. Nel cast Andrea Roth nella serie 'Rescue me'.

Temptation Island 2019 al via il 24 giugno su Canale 5 : le tre cose che non potete non sapere : Gli amanti del trash non sono mai orfani e chi sta piangendo adesso per la fine di Live non è la d'Urso, presto avrà di nuovo il sorriso stampato sul volto per l'arrivo di Temptation Island 2019. Proprio all'inizio di questo mese Filippo Bisciglia e i ragazzi della redazione del programma sono partiti alla volta della Sardegna proprio per le riprese della nuova edizione del reality sui sentimenti che porterà ben sei coppie a scoprire se il loro ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : sabato 22 giugno - Pilato non si ferma più : straordinario record italiano nei 50 rana! Panziera e Pellegrini : che spettacolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.14: Ora le due serie più lente degli 800 stile libero femminile e maschile 12.13: Questi i finalisti dei 50 rana uomini: Gomes Junior, Peaty, Lima, Martinenghi, Siladij, Koseki, Andrew, Kamminga 12.12: Peaty vince in 26″64, Scozzoli chiude quarto in 27″49 ed è fuori dalla finale A, peccato ma non è lo Svozzoli vero quello che si sta vedendo qui a Roma 12.11: Gran tempo di ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : sabato 22 giugno - Pilato non si ferma più : straordinaria nei 50 rana! Panziera e Pellegrini : che spettacolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00: BENEDETTA PilatoOOO!!! 30″12 NELLA BATTERIA DEI 50 rana!| Che fenomeno questa ragazza giovanissima!!!!! E’ record italiano juniores, ragazze e cadette 11.58: La tedesca Kroniger con 32″97 vince la prima batteria dei 50 rana donne 11.56: C’è solo Miressi per l’Italia in finale: delusione per Condorelli. Questi i finalisti: Chierighini, Spajari, Correia, ...

Lei non è tua figlia film stasera in tv 22 giugno : cast - trama - streaming : Lei non è tua figlia è il film stasera in tv sabato 22 giugno 2019 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Lei non è tua figlia film stasera in tv: cast La regia è di Jason Bourque. Il cast è composto da Andrea Roth, Rachel Hayward, Sarah Dugdale, Steve Bacic, Keith MacKechnie, Paul Anthony. Lei non è tua figlia film ...