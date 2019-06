De Laurentiis | James e la numero dieci

Corbo : “Icardi prima punta - James alle sue spalle? Il nuovo Napoli ha un De Laurentiis più determinato…” : Corbo: “Icardi prima punta, James alle sue spalle? Il nuovo Napoli ha un De Laurentiis più determinato…” Antonio Corbo scrive sul nuovo Napoli nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: “Ma ci voleva il ritorno di Sarri in Italia per scatenare De Laurentiis? Alla svolta dei quindici anni di presidenza, piomba sul mercato. Il Napoli c’è, lui pure. Non sparge slogan. «Ancelotti è il nostro Ronaldo» ...

De Laurentiis : “Manolas-Koulibaly che coppia! Valuto offerte per Allan e Insigne. James? Chi vivrà vedrà! Abbiamo tante trattative in ballo…” : De Laurentiis sul calciomercato azzurro Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di un evento alla Camera dei Deputati. Ecco alcune dichiarazioni riguardo il calciomercato azzurro: “Manolas e Koulibaly una grande coppia. James? Mai negato che va bene per noi, c’è particolare rispetto tra lui e Ancelotti. Ma ci sono gli agenti, la famiglia e c’è il Real Madrid: chi vivrà ...

De Laurentiis : “Koulibaly-Manolas grande coppia. Mai detto che James non lo voglio” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’evento della Camera dei deputati “Le grandi squadre nascono da una grande difesa e direi anche un grande centrocampo. Manolas e Koulibaly potrebbero essere una grande accoppiata, come ne abbiamo avute tante nel passato”. Come riporta il Corriere dello Sport, il presidente ha prima ironizzato sulla trattativa di James Rodriguez, parlando di ...

De Laurentiis e James - Mendes lavora anche sui diritti d’immagine : La Gazzetta torna sulla trattativa in corso tra il Napoli e il Real Madrid per James Rodriguez. Il Real intende cederlo perché il colombiano – che non ha reso granché con il Bayern, scrive la rosea, tanto da non essere riscattato – non ha spazio nei progetti futuri di Zidane. Florentino Perez ha bisogno di soldi freschi per ricostruire la squadra e vorrebbe più dei 35 milioni offerti da Napoli. Il Real spera in un exploit di James in ...

De Laurentiis : “Ancelotti vuove James - Manolas e Lozano? Napoletani - fidatevi! Sul mio addio a Napoli…” : De Laurentiis: “Ancelotti vuove James, Manolas e Lozano? Napoletani, fidatevi! Sul mio addio a Napoli…” De Laurentiis: “Ancelotti vuove James, Manolas e Lozano? Napoletani, fidatevi! Sul mio addio a Napoli…”. Il presidente del Napoli ha rilasciato un’ intervista al Corriere della Sera. Vi proponiamo alcuni passaggi. De Laurentiis: “Ancelotti vuove James, Manolas e Lozano? Napoletani, ...

Ospina : “È James che deve decidere - ma sto aiutando De Laurentiis” : David Ospina ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW su James Rodriguez che, ricordiamo, è il suo ex cognato. De Laurentiis ha detto che il Napoli farà uno sforzo per James Rodriguez. Cosa ci puoi dire? “Conosciamo il valore di James e cosa può rappresentare. Sarebbe ottimo poter contare su di lui per raggiungere gli obiettivi che abbiamo”. Ti ha chiesto informazioni sul Napoli? “Stiamo aspettando che prenda la ...

CorSport : De Laurentiis su James “Vale meno di 42 milioni - sennò il Bayern esercitava la clausola“ : Nonostante il volere del calciatore e di Ancelotti per chiudere l’affare James Rodriguez serve l’accordo tra Real e Napoli per il suo cartellino. Il Corriere dello Sport riporta la trattativa in corso tra i club gestita in prima persona da De Laurentiis con l’aiuto di Mendes. La richiesta del Real è di 42 milioni, ma il presidente del Napoli vuole sì accontentare il suo allenatore ma non sperperare, come ha dichiarato ieri in ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis a 360° : da James a Manolas - il presidente dice tutto : Calciomercato Napoli – Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli commenta le voci che vogliono i partenopei in trattativa per James Rodriguez e Manolas. Nel dettaglio il numero uno del Napoli per quanto riguarda il colombiano dice: “James? Abbiamo sempre detto che avevamo bisogno di mettere a punto i due terzini e un attaccante. James Rodriguez risponde a un quadro di desiderio di Carlo Ancelotti. ...

De Laurentiis : “O arriva James oppure Lozano” : De Laurentiis a 360° sul mercato del Napoli. Il presidente ha parlato a Radio Kiss Kiss dei nomi caldi nel mirino del Napoli, ma non ha fatto mistero che non verranno ribaltati i principi della sua conduzione societaria. Ovvero, non tutto è possibile. “Se non dovesse andare in porto questa soluzione che stiamo elaborando con Mendes per James, si passerà alla possibilità di avere Lozano. Prenderli entrambi? Non si possono prendere due ...

De Laurentiis su James : “Non so quanto ci serva ma Ancelotti lo desidera” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a Radio Kiss Kiss Doppio confronto con il Barcellona negli Stati Uniti? «Avevo promesso un regalo ai tifosi nel mese di Agosto e a un certo punto non ho potuto più parlare perché ho firmato un impegno in cui né loro né noi potevamo ufficializzare fino ad oggi. Oggi possiamo confermare che c’è questo accordo per andata e ritorno con il Barcellona. Una a Miami e una a Detroit» James ...

De Laurentiis su James : “Ancelotti lo vuole e io ho detto andiamo avanti” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a Radio Kiss Kiss Doppio confronto con il Barcellona negli Stati Uniti? «Avevo promesso un regalo ai tifosi nel mese di Agosto e a un certo punto non ho potuto più parlare perché ho firmato un impegno in cui né loro né noi potevamo ufficializzare fino ad oggi. Oggi possiamo confermare che c’è questo accordo per andata e ritorno con il Barcellona. Una a Miami e una a Detroit» James ...

Napoli - De Laurentiis sogna James Rodriguez : una multinazionale formato giocatore : Il colombiano James Rodriguez potrebbe essere il grande colpo dell'estate del Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. C'è l'apertura di quest'ultimo per provare a portare il trequartista del Real Madrid alle pendici del Vesuvio e accontentare il tecnico azzurro Carlo Ancelotti. Il 28enne è in cima alla lista dei desideri dell'allenatore così come il messicano Lozano. Dunque, il tecnico di Reggiolo, che attualmente si trova in Canada, ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis cambia la proposta per James Rodriguez : nuova formula per convincere il Real : Calciomercato Napoli, De Laurentiis cambia la proposta per James Rodriguez: nuova formula per convincere il Real Calciomercato Napoli, De Laurentiis cambia la proposta per James Rodriguez: nuova formula per convincere il Real. Il Napoli scende in campo con le sue più alte sfere per strappare al Real Madrid quel top player chiesto da Carlo Ancelotti. James Rodriguez non è più un sogno per il club azzurro, soprattutto perché nell’ ...

CorMez : Per James Rodriguez De Laurentiis sceglie la strategia dell’attesa : Ad irrigidire la posizione del Real Madrid nella trattativa James Rodriguez sono le norme Uefa per il fair play finanziario. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il nuovo regolamento valido fino 2021 impone che il rapporto tra le entrate e le uscite nei trasferimenti non deve superare i 100 milioni di euro. Per il trequartista colombiano Florentino Perez chiede 55 milioni. Per gli acquisti di Rodrygo, Militao, Hazard, Jovic e Mendv, il Real ...