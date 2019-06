Dal 2020 soglia tasse a 20% secco

Calendario Ciclismo 2020 – Dalle Olimpiadi al Giro d’Italia - ben 37 appuntamenti da non perdere : ecco le nuove date : Ben 37 eventi da non perdere nel nuovo Calendario del World Tour 2020 pubblicato dall’UCI: le Olimpiadi costringono il Tour de France ad ‘anticipare’ di una settimana, confermate le date del Giro d’Italia L’UCI ha reso noto nelle ultime ore il Calendario del World Tour 2020. Il prossimo sarà un anno straordinario per gli appassionati delle due ruote con ben 37 appuntamenti imperdibili. Il 2020 sarà ...

Tennis : anche in Fed Cup arriva la rivoluzione ITF Dal 2020. Qualificazioni a febbraio - finali ad aprile a Budapest : anche la Fed Cup finisce per subire lo stesso destino della Coppa Davis: completamente stravolta rispetto al format attuale. L’annuncio della ITF, infatti, riguarda il nuovo sistema della competizione a squadre femminile, che dal 2020 cambierà faccia. L’ultima finale con l’attuale sistema, dunque, sarà quella di Perth nel prossimo novembre tra Australia e Francia. Saranno soltanto due le settimane occupate dalla Fed Cup dal ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Altro pass Dal tiro con l’arco : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Il Real Madrid avrà la squadra femminile Dal 2020 : Adesso è ufficiale: anche il Real Madrid avrà una squadra di calcio femminile a partire dalla stagione 2020. Il via libera è arrivato ieri dal consiglio di amministrazione del club che ha dato l’ok per proporre, nella prossima assemblea generale, di votare sulla “fusione per acquisizione del Club Deportivo Tacon, con effetto dal 1 luglio […] L'articolo Il Real Madrid avrà la squadra femminile dal 2020 è stato Realizzato da ...

Assange - udienze estradizione Dal 2020 : 18.15 Si terranno a partire dal 25 febbraio 2020, in Gran Bretagna, le udienze sulla richiesta di estradizione di Julian Assange da parte degli Usa. Lo ha deciso un giudice inglese dopo una prima audizione delle parti. Il fondatore di WikiLeaks è accusato dagli Stati Uniti di spionaggio con l' accusa di aver diffuso documenti militari e diplomatici riservati.

PES 2020 : nel nuovo gioco miglioramenti grafici - nuove moDalità e tecniche approntate con il supporto dei calciatori : Negli scorsi giorni Konami ha annunciato l’arrivo per il 10 settembre di eFootball PES 2020, nuovo capitolo del suo videogioco dedicato al calcio che promette migliorie sia dal punto di vista grafico che del gameplay, oltre al rinnovo della sua partnership con il Barcellona, team che vede scelto come protagonista della copertina del nuovo gioco il suo campione più celebre, Lionel Messi, oltre a vedere una sua gloria ...

Ligue 1 - “Uber Eats” sarà title sponsor Dal 2020/2021 : Uber Eats Ligue 1 – Nuova partnership per la Ligue 1. Il massimo campionato calcistico francese allarga il suo portafoglio di sponsorizzazioni e stringe un accordo con “Uber Eats”. Il servizio di consegna di cibo a domicilio diventerà title sponsor della Ligue 1 a partire dalla stagione 2020/2021, andando a sostituire Conforama, che attuamente dà […] L'articolo Ligue 1, “Uber Eats” sarà title sponsor dal 2020/2021 è stato realizzato ...

Soluzione intrigante per De Rossi. Vorrebbe 6 mesi al Boca e Dal 2020 Los Angeles : Per De Rossi sono arrivate due offerte, scrive il Corriere dello Sport. La prima è del Boca Junior e sarebbe stata agevolata dall’amico Burdisso. La seconda dal Los Angeles Fc. Espn ieri ha annunciato che la scelta è Los Angeles. Ma Burdisso non ne è sicuro: “Daniele ama la maglia del Boca, sono sicuro che alla fine sceglierà di giocare da noi perché rispetto al campionato americano qui troverà un ambiente passionale, lo stesso al quale è ...

Tokyo 2020 – Un avvertimento Dal profumo di… cannabis : spettatori stranieri avvisati! : spettatori avvisati: gli organizzatori mettono in guardia il pubblico straniero sull’uso di cannabis in Giappone. Si rischia davvero grosso Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si avvicinano sempre più! Sembra ieri che assistevamo alle imprese degli sportivi di tutto il mondo a Rio de Janeiro, ma il tempo è volato e si avvicina adesso una nuova rassegna a cinque cerchi. Dal Brasile ci si sposta in Giappone, dove tutti gli spettatori dovranno ...

Dal 2020 viaggiare nello spazio costerà 35mila euro a notte : Dal 2020 sarà possibile effettuare viaggi a scopo turistico sulla Stazione Spaziale Internazionale, a 400 Km di altezza dalla terra, per “soli” 35mila euro. Sarà possibile fare delle gite turistiche e altre attività commerciali sulla Stazione Spaziale Internazionale. Come riporta SkyTg24, la Nasa ha deciso di destinare questo avamposto spaziale non più solo alla ricerca, come accade da 19 anni, ma anche ai soggiorni privati. Durante ...