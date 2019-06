Buffon e D’Amico in barca bruciano di passione

attualitavip.myblog

(Di giovedì 27 giugno 2019) Era l’estate del 2014 quando la coppia Gigie Ilaria D’Amico prendeva il largo regalando siparietti bollenti in alto mare con uno stuolo di paparazzi a coglierne avvinghiamenti e mosse ardite. Dopo cinque anni e un figlio insieme, il portiere e la conduttrice tv sono più affiatati che mai. E al largo dell’Isola d’Elba regalano ancora momenti ad alto tasso erotico, come mostrano le immagini del settimanale Chi.ha giocato per un anno al Paris Saint Germain, poi ha rifiutato il rinnovo dicendo di essere in cerca di “emozioni”. Come quelle con Ilaria forse, con la quale laè sempre molto alta. Si vocifera che ritornerà a Torino per un anno bianconero, chissà… Intanto Gigi veleggia a gonfie vele tra l’Elba e l’Argentario con la sua compagna e le emozioni non gli mancano proprio. Lei sfodera costumi neri interi già visti, ...

