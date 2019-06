Ascolti Tv Mercoledì 26 giugno | Riviera su Canale 5 tra Superquark e Chi l’ha visto?

Ascolti tv - dati auditel mercoledì 19 giugno in 6 milioni per la nazionale Under 21 : Ascolti tv, prime time La sfida contro la Polonia della nazionale italiana Under 21 – persa dagli azzurrini per 1-0 – è stata una vittoria negli Ascolti per Rai1 che ha ottenuto uno share del 27,3% e 6.002.000 spettatori. Al secondo posto, su Canale 5, l’ultima puntata stagionale di Live – Non è la D’Urso, che ha fatto segnare 2.620.000 spettatori e il 18.3% di share. Terzo piazzamente su Rai3 per Chi l’ha ...

Ascolti Tv mercoledì 19 giugno 2019 : i risultati di Live-Non è la d’Urso : Ascolti Tv, i dati dell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso su Canale 5 La prima serata di mercoledì 19 giugno 2019 ha visto scontrarsi Rai 1 e Canale 5, rispettivamente con la partita di calcio Under 21 Italia-Polonia e la diretta di Live – Non è la d’Urso. Entrambe le reti sono […] L'articolo Ascolti Tv mercoledì 19 giugno 2019: i risultati di Live-Non è la d’Urso proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Mercoledì 19 giugno 2019. ln 6 mln per l’Under 21 (27.3%) - Non è la D’Urso 18.3% (2 - 6 mln). Cala Arbore su Rai5 (1.2%). Diaco (9.4%) doppiato dalle soap di Canale 5 : Live - Non è la D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 19 giugno 2019, su Rai1 l’incontro Under 21 Italia-Polonia ha conquistato 6.002.000 spettatori pari al 27.3% di share (pre e post partita nel complesso: 3.412.000 – 16.9%). Su Canale 5 Live - Non è la D’Urso – in onda dalle 21.46 all’1.26 – ha raccolto davanti al video 2.620.000 spettatori pari al 18.3% di share (presentazione di 31 minuti: 2.561.000 ...

Ascolti TV | Mercoledì 19 giugno 2019. ln 6 mln per l’Under 21 (27.3%) - Non è la D’Urso 18.3% (2 - 6 mln). Diaco doppiato dalle soap di Canale 5 : Live - Non è la D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 19 giugno 2019, su Rai1 l’incontro Under 21 Italia-Polonia ha conquistato 6.002.000 spettatori pari al 27.3% di share (pre e post partita nel complesso: 3.412.000 – 16.9%). Su Canale 5 Live - Non è la D’Urso – in onda dalle 21.46 all’1.26 – ha raccolto davanti al video 2.620.000 spettatori pari al 18.3% di share (presentazione di 31 minuti: 2.561.000 ...

Ascolti tv mercoledì 19 giugno 2019 : Prime Time Su Rai 1 Italia - Polonia, Europei 2019 U21, ha registrato 6.002.000 telespettatori, share 27.3%. Su Rai 2 Il film Qualcosa di speciale ha registrato 1.305.000 telespettatori, share 6.1%. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato 1.692.000 telespettatori, share 8.9%. Su Canale 5 Live - Non è la d'Urso, ultima puntata, ha registrato 2.620.000 telespettatori, share 18.3%. Su Italia 1 Il film Tutti pazzi per l'oro ha ...

Ascolti TV | Mercoledì 19 giugno 2019. ln 6 mln per l’Under 21 (27.3%) - Non è la D’Urso 18.3% (2 - 6 mln) : Live - Non è la D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 19 giugno 2019, su Rai1 l’incontro Under 21 Italia-Polonia ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Qualcosa di Speciale ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Tutti Pazzi per l’Oro ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha ...

Ascolti Tv Mercoledì 19 giugno - la sconfitta dell’Italia e l’ultima di Barbara D’Urso : Ascolti Tv Mercoledì 19 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Italia – Polonia U.21 – Rai 1 – milioni e %Live non è la D’Urso – Canale 5 – milioni e %Chi l’ha visto? – Rai 3 – milioni e %Qualcosa di speciale – Rai 2 – milioni e %Forrest Gump – Rete 4 – mila e %Tutti pazzi per l’oro – Italia 1 – mila e %Atlantide – La7 ...

Ascolti tv - dati Auditel Mercoledì 12 giugno : Live non è la d’Urso vince anche senza Pamela Prati : anche senza Pamela Prati, assente benché fosse stata annunciata come ospite, ‘Live – Non è la D’Urso‘ su Canale 5 conquista la prima serata del 12 giugno con 2.876.000 telespettatori e il 19,36% di share. Ascolti tv prime time Il film di Rai1, ‘Un matrimonio da favola‘, ha ottenuto 2.568.000 telespettatori e uno share del 12,16%, seguito da Rai3 che con ‘Chi l’ha visto?’ ha totalizzato ...

Ascolti TV | Mercoledì 12 giugno 2019. Non è la D’Urso 19.4% - Un Matrimonio da Favola 12.2%. Bene Arbore su Rai5 (2.1%). Realiti in seconda serata al 3.7% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 12 giugno 2019, su Rai1 Un Matrimonio da Favola ha conquistato 2.568.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.35 all’1.19 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.876.000 spettatori pari al 19.4% di share (Buonanotte Live di 11 minuti: 1.085.000 – 24.1%). Su Rai2 il film Pompei, al posto di Realiti, ha interessato 1.356.000 spettatori ...

Ascolti tv mercoledì 12 giugno 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film Un matrimonio da favola ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Pompei ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Live - Non è la d'Urso ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Una notte da leoni 2 ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film ...

Ascolti TV | Mercoledì 12 giugno 2019. Non è la D’Urso 19.4% - Un Matrimonio da Favola 12.2%. Realiti in seconda serata al 3.7% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 12 giugno 2019, su Rai1 Un Matrimonio da Favola ha conquistato 2.568.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.35 all’1.19 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.876.000 spettatori pari al 19.4% di share (Buonanotte Live di 11 minuti: 1.085.000 – 24.1%). Su Rai2 il film Pompei, al posto di Realiti, ha interessato 1.356.000 spettatori ...

Ascolti TV | Mercoledì 12 giugno 2019 : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 12 giugno 2019, su Rai1 Un Matrimonio da Favola ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 il film Pompei, al posto di Realiti, ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni 2 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha ...

Ascolti Tv Mercoledì 12 giugno : Ascolti Tv Mercoledì 12 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Live Non è la D’Urso – Canale 5 – milioni e %Un matrimonio da Favola – Rai 1 – milioni e %Chi l’ha visto? – Rai 3 – milioni e %Pompei – Rai 2 – milioni e %Una Notte da leoni 2 – Italia 1 – milioni e %Hostage – Rete 4 – milioni e %Atlantide – La7 – milioni e %Black ...

TeleVideoBlog - gli Ascolti di mercoledì 9 giugno 1993 : Beverly Hills strega Italia 1 : Secondo appuntamento con TeleVideoBlog. Cosa è TeleVideoBlog? Lo dice il titolo stesso, riprendiamo in mano un'istituzione del piccolo schermo: il teletext, più comunemente chiamato Televideo.Tra le tante pagine e le decine di servizi al suo interno ci vogliamo concentrare sulla pagina dedicata al piccolo schermo, in particolar modo ai dati auditel registrati in una determinata data del passato che, ogni sabato, stiamo esaminando.prosegui la ...