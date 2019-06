Perché Tria è ottimista su un accordo con l' Europa

Perché l'Occidente non è più la patria del genio : Francesco Alberoni Senza futuro e spirito creativo non nascono arte e scienza. Serve tornare alle radici Ci sono dei luoghi in cui, per un certo periodo, fioriscono i geni, in seguito torna la mediocrità. Atene fra il 500 e il 300 a. C. ospitava figure come Socrate, Platone e Aristotele, poi nulla. L'Italia ha avuto lo splendore del Rinascimento. Alla fine del secolo a Vienna c'erano Freud, Klimt, Mahler, poi il deserto. In Francia ...