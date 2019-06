Controlli forzosi conto corrente | chi può annullare il reddito di cittadinanza

termometropolitico

(Di mercoledì 26 giugno 2019): chi puòildisuldanno fastidio ai cittadini italiani: da un lato è visto come un’intromissione alla propria privacy, dall’altro come un rafforzamento dell’idea che in realtà, i soldi depositati in banca, appartengono a qualcun altro (e possono essere visti da qualcun altro). La lotta all’evasione fiscale è tuttavia una priorità dei recenti governi che si sono succeduti e che hanno cercato di attuare in modi diversi.: dal prelievo 1992 al controllo “forzoso” Isul, inoltre, fanno ricordare ai cittadini quel prelievo forzoso “dalla notte al giorno” avvenuto nel 1992 da parte del governo Amato. Uno spiacevole promemoria che porta molti contribuenti e risparmiatori a cercare e trovare soluzioni alternative dove depositare i propri liquidi. ...

StudioCanu : Controlli forzosi sui conti correnti - AvvCanu : Controlli forzosi sui conti correnti - StudioCanu : Controlli forzosi sui conti correnti -