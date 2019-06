Canoa velocità | European Games 2019 | Manfredi Rizza e Nicolae Craciun volano in finale!

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) L’Italia porta due equipaggi in finale al termine della sessione pomeridiana della seconda giornata di gare dellaaglidi Minsk (Bielorussia). Dopo le finali mattutine, in cui non sono arrivate medaglie azzurre, sulle acque del Zaslavl Regatta Course si sono svolte batterie e semifinali di cinque specialità. Nel K1 200m ottima prestazione diche centra il pass grazie al secondo posto in semifinale. Il 28enne nativo di Pavia ha realizzato il tempo di 35.018, chiudendo dietro di 285 millesimi al russo Evgenii Lukantsov. Nell’altra semifinale si impone invece il lituano Arturas Seja, che con il tempo di 34.303 firma il nuovo record dei campionati. Qualificazione centrata anche danel C1 200m. L’azzurro, dopo l’ultimo posto nelle batterie, è riuscito a rifarsi in semifinale, chiudendo terzo in 39.894 a 237 millesimi dal bielorusso ...

