“Abbiamo assunto Francesca | con sindrome di down Da quando c’è lei si lavora meglio | ci

(Di mercoledì 26 giugno 2019) “Il mio primo giorno di lavoro ero emozionata. Poi ho continuato a fare tutto quello che avevo fatto fino a poche settimane prima. Non è stato tanto difficile”. Lei si chiama, ha 38 anni e viene da Latina. Il primo marzo ha firmato il suo primo contratto di lavoro a tempo indeterminato della sua vita.Sarlo è una ragazza condie ha convinto grazie alla sua determinazione e capacità l’azienda Ausilia (che si occupa di sicurezza sul lavoro con sede a Latina) ad assumerla a tempo pieno. “No, non potevamo dirle di no. Sono sicuro che tutti i dipendenti sarebbero stati contrari a non richiamarla una volta scaduto il contratto”, racconta Sergio, il titolare. Il piccolo Giulio indossa per la prima volta la protesi al braccio, la sua reazione emoziona: “Mamma, posso tenerla?” ...

