Vittorio Brumotti in lutto | l’ultimo saluto sui social

tvzap.kataweb

(Di martedì 25 giugno 2019) Dopo 13 anni insieme non è facile dirsi addio, eppure, inviato di Striscia la notizia, si è trovato a dover salutare per sempre il suo amico a 4 zampe. Suiil campione di bike trial dedica un post a Chupa, il cagnolino che viveva con i suoi genitori dal momento che lui è spesso fuori casa per lavoro. Queste le parole con cuigli rende omaggio: “Il mio amico Chupa è andato tra le nuvole! Piccolo mio sei arrivato quando ho vinto il mondiale di bike trial nel 2006 ….hai visto tutte le mie avventure e disavventure !!!! Mancherai tanto a Mamma Lisa e Papà Claudio che ti hanno cresciuto come un bambino !!!! W gli animali !!! Ciao Chupa volaaaaaa”. View this post on Instagram Il mio amico Chupa è andato tra le nuvole ❤️! Piccolo mio sei arrivato quando ho vinto il mondiale di bike trial nel ...

Gina17886201 : Insieme dal 2006, piccolo mio mi mancherai! Vittorio Brumotti e la morte del cane Chupa - zazoomblog : Insieme dal 2006, piccolo mio mi mancherai! Vittorio Brumotti e la morte del cane Chupa - zazoomblog : Vittorio Brumotti e la morte del cane Chupa: “Insieme dal 2006 piccolo mio mi mancherai” - #Vittorio #Brumotti… -