Samsung non si arrende ed è pronta con un nuovo tablet con SoC Snapdragon

Il prossimo smartphone pieghevole di Samsung potrebbe non essere come ve l'aspettate : L'anno prossimo Samsung potrebbe commercializzare un nuovo smartphone a conchiglia pieghevole: ecco le prime indicazioni provenienti dalla Corea del Sud.

Samsung Galaxy Note 10 : fonti anonime confermano presentazione il 7 agosto : Se la prima metà dell'anno è il periodo in cui, tradizionalmente, Samsung Electronics svela al mondo la nuova generazione di smartphone Galaxy S, il periodo estivo è quello che Samsung sceglie per presentare al mondo i nuovi esponenti della famiglia Galaxy Note, phablet apprezzati da milioni di consumatori. E' da alcuni mesi che il presunto Galaxy Note 10 è al centro di indiscrezioni che provano a confermare dettagli preziosi sulla ...

Samsung Galaxy S8 Bluetooth non si collega in auto : Lo smartphone Android Samsung Galaxy S8 non si collega al Bluetooth del vivavoce. Guidare la macchina e usare il telefono senza il vivavoce collegato è un vero problema perchè si rischiano di prendere multe molto salate.

Samsung non ha fatto progressi : Galaxy Fold potrebbe arrivare dopo la gamma Galaxy Note 10 : Stando a quanto riportato da The Korea Herold, pare che al momento non ci siano programmi per un nuovo evento di lancio del Samsung Galaxy Fold

Samsung Wall Luxury - lo schermo da 292 pollici per chi non si accontenta : Chi ha un’abitazione di lusso o un ufficio di alto livello, o chi vuole semplicemente lucidarsi gli occhi, può essere interessato alle nuove TV Samsung della gamma Luxury presentate in occasione dell’envento InfoComm 2019 che si conclude oggi a Orlando, in Florida. Gli annunci più sfiziosi sono The Wall Luxury, un display microLED modulare da 292 pollici, il modello Flip da 65 pollici 8K QLED. ...

Non ci sperate troppo - le speranze sono poche : niente porta audio da 3 - 5 mm per Samsung Galaxy Note 10 : Continuano a susseguirsi in Rete indiscrezioni secondo cui il Samsung Galaxy Note 10 non potrà contare su un ingresso jack audio da 3,5 mm

Recensione Samsung Galaxy Watch Active : smartwatch vero in formato mignon : Samsung Galaxy Watch Active è passato sotto la nostra lente di ingrandimento, ne sarà uscito bene?

HONOR View20 - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S10e - Huawei P30 Lite e non solo fra le migliori offerte del weekend : Il mercato degli store online è in continuo fermento e il weekend ci riserva un'altra carrellata di offerte che riguardano il panorama Android. Sono infatti cinque gli smartphone il cui street price è continuato a scendere negli ultimi giorni o è andato stabilizzandosi: HONOR View20, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e, Huawei P30 Lite e Mate 20 Pro.

Da non perdere le offerte Amazon per i Samsung con prezzo Galaxy S10 - M20 e A50 più che basso a giugno : Le offerte Amazon prendono piede in questo sabato 8 giugno, focalizzandosi sugli smartphone Samsung. Il prezzo del Samsung Galaxy S10 è in continuo ribasso ma anche quello di altri due esemplari della serie ma del segmento di fascia media come il M20 e l'A50 non scherza affatto in quanto a convenienza. Si parte con la promozione destinata al Samsung Galaxy S10. Tra le offerte Amazon di queste ore ecco che quella destinata al top di gamma di ...

Samsung Galaxy A20e e A8 (2018) si aggiornano in Italia con patch di maggio e non solo : Samsung Galaxy A8 (2018) e Galaxy A20e ricevono nuovi aggiornamenti in Italia: per il primo arrivano miglioramenti generici di sicurezza, il secondo accoglie le patch di sicurezza di maggio 2019 e non solo.

Perché il 2019 non sarà l’anno degli smartphone pieghevoli : il Samsung Galaxy Fold può aspettare : Se ne aveva già un certo presentimento ma ora è certo: il 2019 non sarà l'anno degli smartphone pieghevoli. Annunciati come la vera rivoluzione dei nostri tempi da Samsung e da Huawei (rispettivamente per i modelli Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X) ci troviamo al cospetto di due device praticamente fantasma, veri e propri ricercati speciali. Ognuno dei due dispositivi sta percorrendo una sua strada personale ma il destino sembra del tutto ...

Motorola Moto Z4 Force e Z4 Play non ci saranno - ma Samsung - HTC e Huawei lanceranno nuovi dispositivi : Brutte notizie per gli utenti che attendevano il lancio di Motorola Moto Z4 Force: a quanto pare, infatti, questo smartphone non sarà commercializzato

Cosa non ci sarà sul Samsung Galaxy Note 10 e non piacerà a molti : Il Samsung Galaxy Note 10 arriverà nell'imminente stagione estiva. Il lancio dovrebbe avvenire tra fine agosto ed inizio settembre ma le indiscrezioni che lo riguardano sono sempre più copiose. Peccato che non tutte siano positive, almeno per un certo numero di fan della serie. La notizia davvero negativa odierna è la seguente: il Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe non avere il classico jack delle cuffie. Come già fatto da altri produttori, si ...

Giallo sul Samsung Galaxy Fold ma Best Buy non lascia speranze e l’azienda tace : Possibile definire un vero e proprio Giallo il destino del Samsung Galaxy Fold? In effetti, lo smartphone pieghevole dell'azienda continua a non essere lanciato dal produttore dopo un primo scandalo che lo aveva visto protagonista prima del lancio commerciale con ovvi e seri problemi di rottura del display. Da allora, una serie di annunci dell'azienda sudcoreana sono stati tutti improntati sul concetto di "lavori in corso" per garantire la ...