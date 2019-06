Ragazzo 15enne disperso nel mare di Giulianova | proseguono le ricerche

Ragazzo 15enne DISPERSO IN MARE A GIULIANOVA/ Si era allontanato con il materassino : GIULIANOVA , RAGAZZO di 15 anni DISPERSO in MARE dopo essersi allontanato sul materassino . Trovato un costume: potrebbe essere il suo.

Ostia - Ragazzo ucciso a colpi di cacciavite davanti alla stazione Lido : raid punitivo dopo apprezzamenti a una 15enne : Era stato aggredito con un’arma da taglio, forse un cacciavite , dal padre di una 15enne per gli “ apprezzamenti ” rivolti alla ragazza. Ferite profonde all’addome che nel giro di 24 ore lo hanno portato alla morte, nonostante un delicato intervento chirurgico al quale era stato sottoposto d’urgenza in ospedale Grassi di Ostia . È morto così un 19enne egiziano ferito, insieme a un suo amico, durante una maxi-rissa ...

