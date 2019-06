Parlamento siciliano | entra in vigore il codice etico | “Divieto clientelismo”

ilfogliettone

(Di martedì 25 giugno 2019) L'Assemblea regionale siciliana adotta ilper i suoi deputati, approvato lo scorso 22 maggio dalla Commissione regionale antimafia guidata da Claudio Fava. Lo ha deciso oggi il Consiglio di presidenza dell'Ars. Il testoin, ma per evitare che si impantani tra continui rinvii in Aula, come avvenuto per il precedente testo firmato dall'allora presidente dell'Antimafia Nello Musumeci, si e' stabilito che il documento entri nelle buone pratiche, ma non sara' inserito nel regolamento, per modificare il quale, sarebbe necessario un passaggio in Sala d'Ercole. Cinque titoli e 23 articoli. Dallo stretta sugli sprechi di fondi pubblici e sulle consulenze, al divieto di accettare favori, regali, impegnandosi a denunciare tentativi di corruzione, pressioni o minacce, a evitare 'frequentazioni pericolose', fino al "Divieto di clientelismo".LEALTA' E TRASPARENZA ...

