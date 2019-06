Medico denuncia i No Vax perché “suscitano timori di pericoli inesistenti” | ma la Procura

meteoweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) Non e’ possibile risalire ai responsabili dei manifesti No Vax apparsi a Torino nei primi giorni del 2019. E’ uno dei motivi per i quali laha proposto l’archiviazione di un esposto – a carico di ignoti – presentato da unresidente in citta’, Diego Pavesio, componente del gruppo di lavoro ‘Scienza e pseudoscienza’ del Consiglio dell’ordine, firmatario del ‘Patto per la Scienza’ promosso dai professori Silvestri e Burioni. Il legale di Pavesio, l’avvocato Gianluigi Marino, si e’ opposto all’ipotesi di chiudere il caso e ha chiesto che gli inquirenti svolgano degli accertamenti; la sua istanza e’ stata discussa stamani in tribunale. I manifesti erano stati affissi davanti ad alcune scuole. Pavesio ne avevato il “contenuto subdolo e menzognero” e il proposito di ...

maumacosi : @l_angiolini @Mov5Stelle @GiuliaGrilloM5S Per un anestesista e un medico d'urgenza la denuncia è sempre dietro l'an… - destradipopolo : LA DENUNCIA DEL MEDICO A BORDO DELLA #SEAWATCH: “#MIGRANTI DISIDRATATI, HANNO BISOGNO DI CURE” L’INTERNAZIONALE DE… - Topogig94032706 : @lodevodire @miciorny Tipo, aspettare lì con chi lo ha fermato eventuali forze dell'ordine, mentre chi era in macch… -