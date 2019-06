LIVE Olanda-Giappone 1-1 | Mondiali calcio femminile in DIRETTA | Hasegawa riporta in

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48′ FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO!!! 46′ TRE MINUTI DI RECUPERO! 44′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!PORTA LE “SUE” IN PARITA’ CON UN DESTRO ALL’INCROCIO DEI PALI BELLISSIMO! 42′ Ricordiamo che la vincente di questo match sfiderà l’Italia, il 29 giugno alle 13:00, ai quarti di finale. 40′ Sarina Wieghan non è soddisfatta dell’atteggiamento della sua squadra, che si è rilassata dopo aver segnato il gol dell’1-0. 38′ Fallo in attacco di Miura, saràdi punizione per l’. 36′ Corner per il, che ha reagito dopo il gol subito. 34′ Sameshima tenta il cross al centro, ma Van Veenendaal si fa trovare pronta. 32′ L’sta, volontariamente, abbassando il limite, ildeve fare qualcosa! 30′ Che ...

zazoomblog : LIVE Olanda-Giappone 0-0 Mondiali calcio femminile in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale. Formazioni ufficiali.… - PapaEnEu : @ANFIBIORECORDS Ciao, io ne vorrei una copia: vivo in Olanda, quindi mi sarebbe difficile comprarlo 'live'... :/ - CasaLiveIT : Mobilità sostenibile in Olanda, perchè muoversi in modo sostenibile? -