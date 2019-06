Juventus | si cercherebbe l' accordo con Raiola per De Ligt | atteso l' ok di Rabiot

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) Quella di oggi per lapotrebbe essere una giornata molto importante sul fronte mercato. Infatti, nelle prossime ore Adriendovrebbe dare il suo sì definitivo per trasferirsi a Torino. Ovviamente la dirigenza della Juve non è solo concentrata sul francese ma è attiva anche sul fronte Matthijs De. Infatti, Fabio Paratici sta cercando un'intesa con Minoagente del giocatore. Dunque nelle prossime ore potrebbero arrivare notizie importanti per Maurizio Sarri che spera di ricevere presto buone nuove.dovrebbe firmare dopo il 1º luglio Oggi ladovrebbe ricevere l'ok di Adrien. Il giocatore dovrebbe sciogliere definitivamente le riserve sul suo futuro e confermare a Fabio Paratici che si trasferirà a Torino. La firma del contratto però non dovrebbe arrivare nella giornata di oggi ma potrebbe essere siglata dopo il primo luglio. Il francese ...

