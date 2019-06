GTA 6 sarà più breve dei predecessori? Possibile scelta obbligata per Rockstar Games

Per l'editore di GTA - PlayStation 5 ed Xbox Scarlett non saranno così "dirompenti" : Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, non è minimamente preoccupato per l'impatto che avranno PlayStation 5 ed Xbox Scarlett sulla sua azienda.Come riporta VG247, l'editore che possiede tutti i giochi di Grand Theft Auto ha dichiarato di prendere in seria considerazione l'arrivo delle prossime console, che in un modo o nell'altro influenzeranno le decisioni dell'azienda. Tuttavia Zelnick non vede la prossima generazione come un qualcosa di ...

GTA 6 arriverà su PS5 e Xbox Scarlett e sarà ambientato a Liberty City e Vice City? : Superato l'hype e l'entusiasmo per Red Dead Redemption 2, inevitabilmente le attenzioni della rete ora sono rivolte verso GTA 6, il nuovo esponente della celebre serie di Rockstar.Come riporta Dexerto, nelle ultime ore sono apparse in rete nuove presunte informazioni sul gioco grazie a un post su Pastebin. Il commento in questione è stato scritto dallo stesso utente che aveva "azzeccato" le specifiche di PS5 confermate in seguito da Mark Cerny ...