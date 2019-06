BIMBA 8 MESI MORTA A NOCERA STRANGOLATA Padre arrestato | restano dubbi sulla

BIMBA di 8 mesi arrivata morta in ospedale - l'autopsia : "Forse è stata soffocata" : La Bimba di 8 mesi di Sant'Egidio del Monte Albino era arrivata sabato già morta nell'ospedale di Nocera Inferiore (Salerno)...

“Ripetuti maltrattamenti” - così è morta a otto mesi la BIMBA di Nocera : L'accusa e' pesantissima: omicidio volontario aggravato della figlia di appena 8 mesi, deceduta la notte tra venerdi' e sabato scorsi, nell'Agro Nocerino Sarnese. E, secondo la Procura di Nocera Inferiore (Salerno), a commetterlo, sarebbe stato il padre Giuseppe Passariello, che ora e' in carcere. La madre della piccola, Immacolata Monti, e' indagata, con la stessa accusa. Gli inquirenti ritengono che l'uomo, un 37enne, sia gravemente indiziato ...

Arrestato il padre della BIMBA di 8 mesi morta a Salerno : Giuseppe Passariello è in custodia cautelare nel carcere di Salerno per pericolo di fuga. La madre rimane indagata. È stato Arrestato Giuseppe Passariello, il padre della piccola di 8 mesi morta nella notte di sabato a Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. La bambina era arrivata al pronto soccorso Umberto I di Nocera con diverse ecchimosi ed escoriazioni sul corpo. L'uomo di 37 anni è in custodia cautelare nel ...

BIMBA di 8 mesi morta : arrestato il papà : Salerno - È stato arrestato e portato in carcere per pericolo di fuga il papà della Bimba di otto mesi morta nella notte di sabato a Sant'Egidio del Monte Albino. La Bimba era giunta all’ospedale di Nocera con lesioni e lividi per cui erano stai subito iscritti nel registro degli indagati la mamma e il papà. Secondo quanto riferito dai sanitari, la bambina di otto mesi era giunta in ospedale intorno alle 3:30, ma c’è stato ben poco da fare, ...

Morte BIMBA di otto mesi - arrestato il papà : È stato arrestato Giuseppe Passariello, il padre della bimba di otto mesi morta sabato notte a Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno). La bimba era arrivata all’ospedale di Nocera Inferiore con lividi e lesioni. L’uomo, insieme alla moglie Imma Monti, da ieri era indagato per omicidio. L’arresto in carcere è scattato per pericolo di fuga....

BIMBA di 8 mesi morta in ospedale - il papà fermato per omicidio : In stato di fermo per omicidio Giuseppe Passariello, il padre della Bimba di otto mesi arrivata morta e piena di lividi e ustioni all'ospedale Umberto I di Nocera. Il decredo del magistrato...

BIMBA di 8 mesi arriva morta in ospedale : lesioni e lividi sul corpo : Qualcuno ha messo sui gradini della casa dove viveva unmazzolino di fiori bianchi. Nel quartiere dove la piccola mortanel Salernitano è cresciuta sono tutti sconvolti. Il sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino: "Mai presentate denunce di violenza"

BIMBA di 8 mesi arriva morta in ospedale a Salerno con lesioni e lividi sul corpo : Qualcuno ha messo sui gradini della casa dove viveva unmazzolino di fiori bianchi. Nel quartiere dove la piccola mortanel Salernitano è cresciuta sono tutti sconvolti. Il sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino: "Mai presentate denunce di violenza"

BIMBA di 8 mesi arriva morta in ospedale a Salerno con lesioni e lividi sul corpo | : Qualcuno ha messo sui gradini della casa dove viveva unmazzolino di fiori bianchi. Nel quartiere dove la piccola mortanel Salernitano è cresciuta sono tutti sconvolti. Il sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino: "Mai presentate denunce di violenza"

BIMBA di otto mesi trovata morta in casa : lividi sul corpo. I genitori indagati per omicidio : Iolanda P., una Bimba di appena otto mesi, è stata trovata morta in casa con lividi e lesioni sul corpicino. Gli agenti della squadra Mobile di Salerno e quelli del commissariato di Nocera...

BIMBA di 8 mesi morta : aveva lividi sul corpo. I genitori indagati per omicidio : Una Bimba di appena otto mesi trovata morta in casa con lividi e lesioni sul corpicino. Gli agenti della squadra Mobile di Salerno e quelli del commissariato di Nocera Inferiore stanno cercando di...

Muore BIMBA di 8 mesi - sul corpo lesioni e lividi : i genitori indagati per omicidio : La polizia sta indagando: la bimba, residente con la famiglia è arrivata intorno alle 3.30 già priva di vita nell’ospedale «Umberto I» di Nocera Inferiore

Muore BIMBA di otto mesi. “Riscontrati lividi e lesioni sul corpo”. I genitori indagati per omicidio : Una bimba di otto mesi è morta nella notte all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore (Salerno). Sul suo corpo sono stati riscontrati non soltanto lividi ma anche lesioni: l’autopsia servirà a chiarire anche la loro genesi. I riscontri sanitari sono al vaglio della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. L’indagine è affidata al pubblico mini...

BIMBA di 8 mesi morta a Nocera - lesioni sul corpo. Genitori indagati per omicidio : Lividi e lesioni: è quanto hanno trovato i medici del pronto soccorso dell'ospedale di Nocera Inferiore sul corpicino della Bimba di 8 mesi portata quando era...