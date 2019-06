Rocce spaziali | maggiore minaccia di impatto di asteroidi nelle prossime due settimane a

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 giugno 2019) Era una tranquilla mattina d’estate sul fiume Tunguska in Siberia il 30 giugno del 1908 fin quando un’enorme meteora è esplosa con l’energia di una grande arma termonucleare, incenerendo e radendo al suolo migliaia di chilometri quadrati di foresta. Senza dubbio non un evento che si verifica con frequenza, ma la fine di giugno 2019 potrebbe riservare alcune sorprese al riguardo. È successo molto tempo fa su uno dei posti più scarsamente popolati della Terra, ma se un evento simile si verificasse al giorno d’oggi su un’area popolata o una grande città, la storia sarebbe completamente diversa. I danni e il bilancio delle vittime sarebbe molto più alto di quello delle bombe nucleari sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Fortunatamente, questo tipo di eventi è raro, ma in questi ultimi giorni di giugno le probabilità di impatti sono più alte, al punto che gli astronomi stanno in guardia per ...