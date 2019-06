Raduno di Pandino - Doppiato il record dello scorso anno

Grande Raduno - Le Panda tornano a Pandino il 22 e 23 giugno : Mai località fu più azzeccata per un raduno dedicato a unautomobile. Torino? Monza? Le Mans? No, Pandino! Per il terzo anno consecutivo, le Panda di ogni generazione (non solo il Pandino per antomasia) si incontreranno in provincia di Cremona per dar vita al più Grande appuntamento al mondo dedicato alla celebre citycar italiana, al quale è già possibile iscriversi.Il sabato. Per la prima volta, levento si terrà su un intero weekend, quello dei ...