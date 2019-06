Per nulla economico il 5G di TIM | costi e piani coinvolti dal 24 giugno

optimaitalia

(Di lunedì 24 giugno 2019) Non sono particolarmente incoraggianti le notizie emerse in queste ore per quanto concerne il 5G di TIM. Dopo le notizie portate alla vostra attenzione questa mattina, a proposito di una settimana che potrebbe rivelarsi decisiva nella definizione delle strategie da parte della compagnia telefonica, occorre dedicare un capitolo a questioni puramente commerciali per chi desidera la connessione rapida garantita dal noto operatore. Proviamo dunque a comprendere come stiano realmente le cose oggi 24nel nostro Paese. Andiamo con ordine, perché il 5G di TIM è limitato ad alcuni device, specifiche aree geografiche e promozioni ben precise. Su quest'ultime, fino ad oggi si è parlato di TIM Advance 5G, che ha un costo di 29,99 euro al mese con minuti illimitati/SMS e 50GB, rendendo gratis servizi come "Lo Sai" e "Chiama Ora", oltre a TIM Advance 5G TOP (minuti illimitat/SMS, 100GB in ...

AnnaAscani : Tre anni fa vinceva il sì alla #Brexit. In Europa si è discusso ancora troppo poco delle bugie che hanno condizion… - ciropellegrino : Sono giorni che qui in redazione a @fanpage per vari fatti (richiesta di svelare fonti, acquisizione articoli e vid… - GiuseppeConteIT : Rappresentare l’Italia per me è motivo di orgoglio, di onore. E fino a quando sarò io a svolgere questo ruolo il no… -