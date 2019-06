Palermo | Pasquale Marino promette | “In A entro due anni | ma a Catania…”

calcioweb.eu

(Di lunedì 24 giugno 2019) Intervista de “La Gazzetta dello Sport” a, allenatore del. Il tecnico è tornato nella sua Sicilia: “Pensiamo alle cose felici, un po’ di emozione ci sarà. I miei amici dicono che la lacrima non è nemmeno quotata. Come faccio a girare in bermuda e infradito nelle città dove alleno? Solo qui posso. Mia moglie mi rimprovera, ma qui ho una sensazione di libertà che nei posti dove lavoro non mi posso permettere”. Nel 2005 perarriva il Catania: “Avevo una Ferrari ed ero neopatentato: avevo dueper andare in A, ne è bastato uno. Da siciliano mi devo ripetere. Anche qui ho duedi tempo”. Una proprietà che ha puntato su di lui senza la certezza di potersi iscrivere, marisponde: “Avevo chiuso da pochi giorni il rapporto con lo Spezia. Mi ha cercato Lucchesi, mi ha chiesto di aspettare ...

