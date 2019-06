LIVE Inghilterra-Croazia 3-2 | Europei Under21 2019 in DIRETTA | Kenny porta in vantaggio i

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71′ GOOOOOOOOOOL!HA TIRATO UNA CANNONATA DI DESTRO DALLA DISTANZA, CHE HA LASCIATO GRBIC A BOCCA APERTA!!3,2. 71′ Corner per gli inglesi. 69′ Brutto fallo di Šunjić su Maddison, sarà calcio di punizione per l’. 67′ Partita molto combattuta! 65′ E’ costretto a uscire Vlasic, che durante l’esultanza si è fatto male al ginocchio, al suo posto entra Ivanusec. 63′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! ULENOVIC REGALA UN ASSIST PERFETTO A VLASIC, CHE TROVATOSI SOLO DAVANTI ALLANON PUO’ SBAGLIARE, DESTRO E GOL!! 63′ Si è alzata la percentuale di possesso palla per la, 41%, contro il 59% dell’. 61′ Match molto equilibrato in questa fase. 59′ Katic è rimasto a terra in seguito ad uno scontro areo. 57′ ...

