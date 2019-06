Indonesia, sisma di magnitudo 7.1

Una scossa di terremoto di6.1 è stata registrata alle 10:05 ora locale (le 3:05 in Italia) nella Nuova Guinea occidentale, in. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) italiano e del Servizio statunitense USGS, ilha avuto ipocentro a circa 20 km di profondità ed epicentro 233 km a ovest di Abepura. Non si hanno al momento segnalazioni di danni rilevanti a persone o cose.(Di lunedì 24 giugno 2019)