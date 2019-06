Salvate le canne light E spuntano 730 droghe reperibili anche on line

ilgiornale

(Di domenica 23 giugno 2019) Patricia Tagliaferri I giudici: cannabis, no a sequestri se Thc a 0,5% Gli psichiatri: boom delle sostanze psicotrope Cannabis e cocaina sono le più consumate, ma sono solo due dellein circolazione. In realtà sono 730 le nuove sostante psicoattive alla portata di tutti,dei più giovani, essendo facilmenteone quindi raggiungibili da infiniti potenziali acquirenti edifficilmente rintracciabili nei liquidi biologici con i comuni test tossicologici. Ben 55 di questesono state segnalate nell'ultimo anno in Europa. Gli addetti ai lavori, che hanno lanciato l'allarme in un report pubblicato recentemente dall'Emcdda, l'ente preposto al controllo europeo delle nuove sostanze in circolazione, in gergo le chiamano Nps (Novel Psychoactive substances), un acronimo per indicare tutte le sostanze di abuso, sia in forma pura che in ...