«Passa a prendere un aperitivo a Casa Menotti»

Giro d’Italia - Roglic ancora in maglia rosa : “giusto prendere i tempi al primo Passaggio sul traguardo” : Giro d’Italia, Roglic è rimasto in maglia rosa al termine di una quinta tappa davvero anomala condizionata dal maltempo Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) ha conquistato la sua seconda vittoria al Giro d’Italia in una frazione caratterizzata dalla pioggia partita da Frascati, con il via dato dal primo Ministro italiano Giuseppe Conte, e conclusasi in volata a Terracina. Il giovane tedesco ha battuto Fernando Gaviria (UAE Team ...