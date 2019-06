“Non dovrebbero mai puzzare” Emis Killa e le donne | succede il finimondo

caffeinamagazine

(Di domenica 23 giugno 2019), scoppia la polemica intorno al cantante. Colpa di una frase scritta su twitter che ha fatto imbestialire in tanti. Che non le hanno mandate a dire. Le frasi pubblicate dall’artista sono diverse, ma una in particolare riceve molte reazioni: “A una donna nonmai puzzare le ascelle. Neanche se fa la maratona di New York. Che incubo.” Centinaia le persone che rispondono al cantante, manifestando un certo disappunto per la frase, essenzialmente contestata per la scortesia di fondo ed anche per l’evidente riferimento al mondo femminile, dunque percepita come sessista. E quindi il flusso dei tweet dinon si ferma, con una serie di ulteriori commenti. “Comunque tutte le tipe che si stanno offendendo e indignando sul web, stanno mascherando col femminismo la loro puzza di ascelle”, scrive ancora, per poi congedarsi così: ...

RealEmisKilla : A una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle. Neanche se fa la maratona di New York. Che incubo. - RealEmisKilla : Le ballerine dovrebbero essere illegali. E non intendo le ragazze che danzano.