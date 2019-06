M5s | Nugnes se ne va | “Passo al Misto” Di Maio | “Si dimetta | non vada in un altro

Paola Nugnes lascia il M5s e accusa Luigi Di Maio : "Controlla ogni aspetto del partito" : Non solo lo scontro violentissimo tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battisa. Il M5s perde pezzi: se ne va infatti la senatrice dissidente Paola Nugnes, l'annuncio arriva in un'intervista al quotidiano comunista il manifesto, dove rivela l'intenzione di affrancarsi dal partito grillino. Nel mirino de

Paola Nugnes lascia M5s : "Impossibile qualsiasi critica costruttiva". L'ira di Di Maio : La senatrice Paola Nugnes annuncia, in un’intervista al Manifesto, l’intenzione di lasciare il Movimento 5 Stelle e passare al gruppo Misto, accusando il capo politico, Luigi Di Maio, di controllare “ogni aspetto” della vita del Movimento. Di Maio replica con un duro post su Facebook: “Leggo che la senatrice Nugnes vuole lasciare il M5s anche perché reputa la legge che taglia 345 parlamentari una legge anti ...

La denuncia di Nugnes (M5s) : “Sostituita in commissione - in discussione prerogative parlamentari” : Paola Nugnes, senatrice 'dissidente' del Movimento 5 Stelle, denuncia di essere stata sostituita in commissione durante la discussione dello Sblocca cantieri: "Ora nei miei confronti c'è un vero e proprio accanimento per emarginarmi. La verità è che qui le prerogative parlamentari vengono messe continuamente in discussione riducendo il nostro ruolo a meri pigia bottoni".Continua a leggere