L' Oroscopo dal 24 al 30 giugno | proposte per Gemelli | Cancro dubbioso

L'Oroscopo della settimana dal 24 al 30 giugno : Toro e Ariete felici : Finalmente l'estate è arrivata e le previsioni astrali per l'ultima settimana di giugno si prospettano decisamente 'bollenti' dal punto di vista sentimentale e amoroso per i nati sotto Ariete e Toro. Per loro la settimana sarà caratterizzata da straordinari momenti di spensieratezza e serenità da condividere col partner. Per i single, invece, si prevedono importanti novità: nuove persone entreranno a far parte della loro vita. Oroscopo ...

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 luglio : cambiamenti per Acquario - problemi per Vergine : Nella settimana dal 15 al 21 luglio 2019, la Luna si sposterà dai gradi del Capricorno a quelli dei Pesci, dove staziona anche Nettuno. Giove permarrà in Sagittario, come Saturno e Plutone in Capricorno, con Urano in Toro. Il Sole, Mercurio, Venere e il Nodo Lunare si troveranno in Cancro, mentre Marte stazionerà in Leone. Amore 'flop' per Ariete Ariete: attriti amorosi. Le copiose dissonanze planetarie potrebbero rendere nervosi i rapporti ...

L'Oroscopo del weekend dal 21 al 23 giugno : Vergine innamorata - Scorpione introverso : Questo fine settimana si rivelerà positivo per molti segni zodiacali. Le previsioni astrologiche dettagliate indicano il modo per aggirare gli ostacoli e rincorrere l'amore. Di seguito L'oroscopo del weekend segno per segno. Buone sensazioni nelL'oroscopo del weekend Ariete: alcuni problemi derivanti da un Sole non più favorevole per voi si potrebbero presentare in famiglia nella giornata di sabato. Non isolatevi però, abbandonandovi ai ricordi ...

Oroscopo settimana dall'8 al 14 luglio : Pesci pigro - incomprensioni per Sagittario : Nella settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 luglio, Venere e il Sole nella costellazione del Cancro saranno di grande aiuto nelle relazioni, sia quella con il partner che quella con gli amici. Nei Pesci stanzia ancora Nettuno, Marte e Mercurio ancora nel Leone. Luna e Giove nel Sagittario potrebbero procurargli qualche insoddisfazione. Segni favoriti della settimana oltre al Cancro sono Gemelli, Toro e Leone. L'Oroscopo dall'Ariete alla ...

L'Oroscopo dal 17 al 23 giugno : novità in amore per Toro e Cancro : La terza settimana di questo caldo giugno sarà 'bollente' anche dal punto di vista dei rapporti sentimentali e delle relazioni amorose. Dal 17 al 23 di questo mese saranno molti i single che avranno la possibilità di trovare l'anima gemella, soprattutto i nati sotto il segno del Cancro e del Toro. L'oroscopo della settimana che apre le porte all'estate 2019 sarà positivo e fortunato anche per i segni zodiacali di Bilancia e Sagittario. ...