(Di domenica 23 giugno 2019) Lantus ha nella difesa uno dei suoi punti di forza. In questi ultimi otto anni, la cosiddetta BBC ha contribuito decisamente alla conquista degli altrettanti scudetti consecutivi. Bonucci, Barzagli e Chiellini dal 2011 ad oggi sono stati una sicurezza imprescindibile, ma il tempo passa, l'età avanza e il campione del mondo 2006 ha dovuto tirare i remi in barca, mentre il numero 19 e il capitano, ormai over 30, aspettano forze fresche da indottrinarea cultura bianconera in attesa che prendano definitivamente il loro posto. Nella stagione appena terminata, i ripetuti acciacchi di Chiellini e la conseguente assenza è stata una concausa dell'eliminazione ai quarti di Champions League. Questa situazione avrebbe indotto il ds Fabio Paratici a guardarsi intorno per trovare un centrale di livello pari al numero 3 bianconero, e lo avrebbe individuato in Matthijs dedell', ...

