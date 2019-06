Hamilton domina anche in Francia | poi Bottas e Leclerc A 18″

F.1 - GP di Francia - Doppietta Mercedes - Hamilton vince dominando : Lewis Hamilton ha dominato il Gran Premio di Francia , ottava prova del Mondiale di Formula 1 2019. Il pilota della Mercedes - partito dalla pole position - ha mantenuto la leadership sin dalla partenza e fino alla bandiera a scacchi. A mettere la ciliegina sulla torta per la Mercedes è Valtteri Bottas, secondo al traguardo a sugellare l'ennesima Doppietta per le Frecce d'Argento. Sale sul podio la Ferrari, con Charles Leclerc, mentre Sebastian ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Francia 2019 : risultato e classifica gara. Hamilton domina - doppietta Mercedes. Leclerc 3° : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes si è imposto con estrema facilità al circuito Paul Ricard di Le Castellet, il britannico è scattato dalla pole position e non ha avuto alcun problema a tagliare il traguardo in prima posizione precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas. Ennesima doppietta stagionale per le Frecce d’Argento che si sono confermate imbattibili anche in ...