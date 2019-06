Fao,il cinese Qu Dongyu nuovo direttore

IlQuè ilgenerale della Fao. E' stato eletto con 108 voti su 191. Qu, 56 anni, attuale vice ministro per l'Agricoltura e gli affari rurali, succede al brasiliano Jose Graziano da Silva, in carica dal 2011. Oggi "è una data storica, untrampolino" per l'agricoltura e l'alimentazione nel mondo, ha commentato ildg, primoad assumere questo incarico, assicurando il suo impegno a "essere imparziale e neutrale" e "concreto" nell' azione contro la fame nel mondo.(Di domenica 23 giugno 2019)