Alessio al Kilmarnock | ' Conte mi voleva all' Inter | mi ha detto che ero pazzo a non andare'

(Di domenica 23 giugno 2019) Il mercato delle panchine della Serie A in questo finale stagione è stato ricco di novità, soprattutto per le società di vertice: Juventus, Roma, Milan edhanno cambiato la guida tecnica, scegliendo rispettivamente Maurizio Sarri, Paulo Fonseca, Marco Giampaolo e Antonio. Proprio il tecnico salentino, dopo diversi anni, non sarà accompagnato nella sua avventura nella società di Suning dal suo storico vice allenatore, ovvero Angelo. Quest'ultimo infatti è stato la spalla disin dai tempi di Siena, hanno trionfato insieme con la Juventus e con il Chelsea ed hanno condiviso l'importante esperienza con la nazionale italiana. Il motivo che avrebbe spintoa rifiutare l'offerta diè la volontà dello storico vice di fare una nuova esperienza professionale da primo allenatore: dopo esser stato uno dei possibili candidati alla panchina della Juventus Under ...

