Selezione Navigator | partecipano soltanto 20 mila candidati

(Di sabato 22 giugno 2019) Si è conclusa giovedì 20 giugno l'ultima giornata prevista per ladei 2980che andranno ad affiancare i Centri per l'Impiego col compito di ricercare lavoro ai cittadini disoccupati e al momento beneficiari del reddito di cittadinanza. L'affluenza totale deinelle tre giornate di test (18,19 e 20 giugno) è stata bassa rispetto alle attese: infatti, si sono presentate alle selezioni in poco meno di 20su 53.907attesi. La comunicazione dei risultati raggiunti e dei vincitori provinciali di concorso avverrà la prossima settimana, come ha spiegato Mimmo Parisi, presidente Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) e amministratore unico di Anpal Servizi. Il punteggio minimo per poter superare il test (che prevedeva 100 domande a risposta multipla su differenti argomenti, ogni risposta data in modo corretto ha valore di un punto, ...

