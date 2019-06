James Marsden e Whoopy Goldberg possibili protagonisti di L' Ombra dello scorpione tratto

blogo

(Di sabato 22 giugno 2019) In ritardo rispetto alla tabella di marcia annunciata ma sembra che l'adattamento di The Stand - L'romanzo di Stephen King stia iniziando a prendere forma.CBS All Access ha annunciato il progetto della limited series (o miniserie per dirla all'italiana) de L'lo scorso gennaio e sembrava che la produzione dovesse iniziare in primavera. Ma trascorsi sei mesi dall'annuncio non si erano avute più notizie riguardo a questo progetto. Almeno fino ad oggi.di L'da Stephen King pubblicato su TVBlog.it 22 giugno 2019 11:08.

