Delocalizzazione | un’operazione diventata profondamente ingiusta E colpevolmente

(Di sabato 22 giugno 2019) Il mio contatto fisico con un caso diinizia nel 1998, con un simpatico pranzo di lavoro. Ebbi un incontro con Mario Moretti Polegato, imprenditore veneto (di quelli veri) che aveva lanciato l’avventura della Geox con enorme successo. Calzature dentro le quali non passava l’acqua. Fu quella la prima volta per me in cui venni a contatto col problema della ‘’. Polegato aveva da qualche anno aperto uno stabilimento in Romania. Se non ricordo male, non aveva proprio ‘chiuso’ l’attività produttiva in Italia, ma certamente il suo obiettivo era l’espansione dell’attività là dove il ‘profitto’ appariva più importante e, soprattutto, più stabile nel tempo. Mario Moretti Polegato era (ed è) una persona di notevole fascino. Capisci in individui come questi che nel loro cranio alberga una ‘idea’, di quelle che noi uomini orientati al marketing strategico, chiamiamo ...

