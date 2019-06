Quante cose che non saprò di loro | e che sollievo non scoprirle mai

ilfoglio

(Di venerdì 21 giugno 2019) Oggi comincia un’estate lunghissima. Mia figlia ha finito gli esami, mio figlio ha avuto la pagella e le maestre mi hanno detto che è molto maturato, anche se in effetti bisognerà, alle medie, trovare il modo di convincerlo a fare le verifiche scritte di grammatica: per ora si rifiuta, aspetta a bra

reportrai3 : Sa che sono stati sollevati dei dubbi proprio su quel bando, come se fosse un bando un po' su misura. «Non lo so».… - AndreaMarinelli : Quante cose da leggere su @7Corriere di questa settimana! - heavharry : io facendo il conto dovrei prendere almeno 12 (che equivale ad un sei) in ogni prova per arrivare a 60 già da adess… -