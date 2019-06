Porto Cesareo | esplode un' abitazione dopo una fuga di gas | due feriti gravi

Blastingnews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Momenti di paura questa mattina intorno a mezzogiorno a, nota località turistica della costa ionica salentina in provincia di Lecce, dove all'improvviso un'è esplosa in seguito ad unadi gas. Secondo quanto riporta la stampa locale due persone imparentate tra loro, un 62enne e un 43enne, si erano recate nella villetta per trascorrere qualche momento di relax. Uno dei due però si sarebbe accorto che qualcosa non andava, in quanto appena varcata la soglia d'ingresso hanno sentito un forte odore di gas. Sarebbe stato proprio il 43enne a prendere i primi provvedimenti per evitare il disastro: lo stesso ha infatti chiuso la valvola della bombola, da cui fuoriuscivano le esalazioni. I due però non avrebbero aspettato abbastanza affinché il combustibile si disperdesse completamente e quindi non appena hanno premuto l'interruttore della luce è scoppiato il ...

Notiziedi_it : Porto Cesareo, esplosione in un appartamento: due feriti gravi - TaylorMega_FP : Pugliesi, salentini, leccesi..ma anche chi ha in programma di andare in Puglia quest'estate...segnatevi questa data… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: #PortoCesareo #esplosione Esplosione in una villa a Porto Cesareo, zio e nipote in gravi condizioni - TGR Puglia https://… -