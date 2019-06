MotoGp – Andrea Iannone ufficializza la relazione con Giulia De Lellis | il primo dolce

MotoGp - Andrea Dovizioso detto “Paperino”. Tutte le cadute che hanno coinvolto l’incolpevole forlivese dal 2016 : L’incidente che ieri ha buttato giù Andrea Dovizioso nel corso del GP di Catalogna è solo l’ultimo di una lunga serie che nelle ultime stagioni ha visto come incolpevole protagonista il ducatista, buttato a terra talvolta dagli avversari, talvolta dai compagni di squadra, mentre tentavano sorpassi o manovre azzardate. Speriamo che l’effetto Paperino si trasformi presto in effetto Gastone per il pilota forlivese. Il primo ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Catalogna 2019 : “Non commento l’incidente - potevo dire la mia” : Domenica da dimenticare per Andrea Dovizioso, vittima dell’incidente generato da Jorge Lorenzo nel corso del secondo giro del GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese occupa la seconda posizione ed era in piena lotta per la vittoria ma in curva 10 succede il patatrac: Jorge Lorenzo azzarda un’entrata impossibile, si stende e tira giù il centauro della Ducati. Arriva uno zero pesante in classifica generale ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - che fatica sul giro secco. Marquez rischia di scappare nel Mondiale : Le qualifiche del GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2019 di MotoGP, sono andate in archivio. A festeggiare è stato il francesino Fabio Quartararo che, sulla Yamaha Petronas, si è preso la soddisfazione di centrare la seconda pole position in carriera nella classe regina, dopo quella a Jerez de la Frontera (Spagna). Una prestazione di grande qualità quella del transalpino, in grado di far meglio di un certo Marc Marquez, secondo nella ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Catalogna 2019 : “La seconda fila va bene - gara difficile. Yamaha competitive e Marquez…” : Andrea Dovizioso non è riuscito a giganteggiare nelle qualifiche del GP Catalogna 2019 come ci si poteva aspettare dopo le prove libere ma il forlivese è riuscito comunque a guadagnare la quinta posizione sulla griglia di partenza (dopo la penalizzazione inflitta a Maverick Vinales) e domani andrà a caccia della vittoria. Il pilota della Ducati deve cercare di ottenere un risultato di lusso a Barcellona, possibilmente battendo Marc Marquez per ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Catalogna 2019 : “Per lottare con Marc Marquez dobbiamo vincere” : Il terzo posto del Mugello (Italia) ad Andrea Dovizioso aveva lasciato un po’ d’amaro in bocca. Il nostro portacolori, quindi, guarda al prossimo weekend del GP di Catalogna 2019, settimo round del Mondiale di MotoGP, con ambizione. Su uno dei tracciati più difficili in calendario, la Ducati dovrebbe consentirgli di lottare per il successo. Nelle ultime due stagioni proprio il “Dovi” e Jorge Lorenzo sono saliti sul podio ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : Valentino Rossi e Andrea Dovizioso in cerca di riscatto - Marc Marquez vuol allungare in classifica : Il Circus del Motomondiale volge lo sguardo alla Catalogna, sede del settimo round iridato. Sul circuito del Montmeló i centauri più veloci del pianeta si contenderanno il successo su uno dei tracciati più difficili da interpretare, sul quale servirà una moto ben bilanciata, veloce in rettilineo ma anche guidabile nei tratti lenti. Andrea Dovizioso è chiamato a dare una risposta. Il forlivese viene dal terzo posto al Mugello e, senza nascondersi ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Catalogna 2019 : “Saremo forti ma serve migliorare la velocità di percorrenza in curva” : Reduce da un terzo un posto un po’ amaro al Mugello (Italia), Andrea Dovizioso guarda al prossimo weekend del GP di Catalogna 2019, settimo round del Mondiale di MotoGP. Su uno dei tracciati più completi in calendario, la Rossa vorrebbe concedere il bis e centrare il bersaglio grosso ma, forse, farlo con il leader designato. La gioia per il trionfo di Danilo Petrucci, infatti, è stata molta ma probabilmente per il team di Borgo Panigale ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : la stagione da incubo di Andrea Iannone con l’Aprilia. Un feeling mai nato e batoste continue : La carriera in MotoGP di Andrea Iannone si sta trasformando sempre più in un lungo ed infinito calvario. Dopo gli anni brillanti in Ducati, tutto, infatti, è andato sempre più verso sud. Prima è arrivato l’appiedamento del team di Borgo Panigale, quindi due anni davvero neri in Suzuki, prima della scommessa Aprilia. Si sapeva che la moto di Noale non potesse garantire i fasti di un tempo al pilota di Vasto, ma questo 2019 sta andando ben ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : Andrea Dovizioso obbligato a guadagnare punti su Marquez per evitarne la fuga : Marc Marquez 115 punti, Andrea Dovizioso 103. Dopo sei gare del Mondiale 2019 di MotoGP il campione forlivese avrebbe probabilmente apposto la sua firma su un andamento simile. 12 lunghezze di distacco nei confronti del campione del mondo in carica, dopotutto, sono un viatico interessante in vista della fase decisiva del campionato, ma il portacolori della Ducati è consapevole di non poter sbagliare nemmeno una virgola per non vedere scappare il ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGp - GP Italia 2019 : “Aver perso punti nei confronti di Marquez al Mugello non è positivo” : E’ arrivato un terzo posto per Andrea Dovizioso nel GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Mugello, il forlivese puntava molto, credendo che la Rossa potesse consentirgli di replicare il risultato del 2017. L’esito non è stato di certo negativo, visto il successo del compagno di team Danilo Petrucci ma è chiaro che il secondo posto del campione del mondo in carica Marc Marquez non è una buona ...

Classifica Mondiale MotoGp 2019 : Marc Marquez in testa - Andrea Dovizioso a 12 punti. Valentino Rossi quinto : Marc Marquez si conferma al comando della Classifica generale del Mondiale MotoGP 2019, lo spagnolo ha conquistato il secondo posto nel GP d’Italia e ha guadagnato ulteriore terreno nei confronti di Andrea Dovizioso che si è dovuto accontentare della terza piazza al Mugello: ora il forlivese accusa un ritardo di 12 punti dal Campione del Mondo in carica. Decisamente più distaccati Alex Rins (oggi quarto) e Danilo Petrucci che si è imposto ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Italia 2019 : “Dovevamo fare più punti qui ma sono felicissimo per Danilo - se la merita davvero” : Dopo un’intensissima battaglia durata tutto l’arco della gara, per Andrea Dovizioso è arrivato solamente un terzo posto nel GP d’Italia del Mugello, battuto dal compagno Danilo Petrucci alla prima vittoria della carriera nel Motomondiale e dal sempre presente Marc Marquez. Il forlivese ci ha provato in più occasioni nel finale ad attaccare quantomeno lo spagnolo per regalare ai tifosi Italiani una storica doppietta Ducati ma ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Italia 2019 : “Il comportamento di Marquez? Significa che ci teme” : Non sono state delle qualifiche da incorniciare per Andrea Dovizioso al Mugello (Italia), sede del sesto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato toscano il forlivese ha concluso solo in nona posizione e non è riuscito a sfruttare la GP19 come ci si sarebbe aspettati in questo appuntamento. Si prospetta una gara complicata, partendo così indietro (nono), anche se il team di Borgo Panigale è convinto che sulla durata il “Dovi” ...