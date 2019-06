Imu e Tasi | proposta di legge Lega | fusione in una unica imposta sulla casa

Arriva la nuova Imu - fusione di quella attuale con la Tasi : L’hanno chiamata nuova Imu. Obiettivo unificare la disciplina dell’Imu e quella della Tasi e combattere la stratificazione normativa che ha portato a una sovrapponibilità delle due imposte. Ecco contenuti e obiettivi della proposta di legge nell’intervista al primo firmatario Alberto Gusmaroli (Lega), vicepresidente della commissione Finanze della Camera ...

Imu e Tasi 2019 in ritardo - al via il ravvedimento operoso : come fare : Tempo scaduto per pagare l’Acconto Imu e Tasi 2019: il termine ultimo era fissato a lunedì 17 giugno, giorno in cui si poteva effettuare il versamento dell’acconto per queste due importanti tasse sulla casa senza incorrere in sanzioni. Chi però si fosse scordato di segnare in calendario o non fosse riuscito a mantenere fede a questa scadenza, non deve temere: c’è ancora tempo per procedere al pagamento con il ravvedimento operoso, che consente ...

Imu e Tasi - si paga la patrimoniale su 25 milioni di abitazioni : chi deve versarla : Entro il 17 giugno i contribuenti italiani devono versare l'Imu e la Tasi su 25 milioni di seconde abitazioni, capannoni, negozi e terreni agricoli. Si tratta di una patrimoniale da cui, comunque, vengono escluse le prime abitazioni (ma non quelle di lusso): ecco chi deve pagare e cosa cambia rispetto allo scorso anno.

Imu e Tasi 2019 : scadenza - chi deve pagare e come si paga : Tax-day 17 giugno. È il giorno del versamento dell’acconto di Imu e Tasi 2019. Termine che, essendo il giorno convenziale di scadenza, 16 giugno, coincidente con la domenica è slittato a lunedì 17. Si calcola che, con le varie imposte di questa giornata fiscale, imprese e famiglie sono chiamate a versare all’Erario 32,6 miliardi. Ci sono infatti da versare anche le ritenute Irpef dei dipendenti e dei collaboratori (12 miliardi), l’Iva di ...

Acconto Imu-Tasi - sulla casa il Fisco moltiplica importi e aliquote : Nella lunga attesa delle semplificazioni, cresce la montagna delle aliquote che complicano le tasse sulla casa. Tra Imu e Tasi, i sindaci chiedono quest’anno ai proprietari di seconde case e altri immobili di orientarsi fra 248.832 aliquote: 130.743 per l’Imu e poche meno per l’imposta gemella...

Comodato d’uso casa : Imu e tasi chi deve pagare. Come funziona : Comodato d’uso casa: imu e tasi chi deve pagare. Come funziona Vediamo di seguito Come il diritto inquadra il Comodato d’uso casa e la questione del pagamento di IMU e tasi. Chiediamoci cioè chi è il soggetto che deve sostenere la spesa di queste imposte e tributi in queste situazioni. Se ti interessa saperne di più sul pagamento tasi prima casa, clicca qui. Comodato d’uso casa: cos’è e Come funziona In tempi di ...

Imu e Tasi 2019 : scadenza in arrivo - data e come pagare in tempo : Imu e Tasi 2019: scadenza in arrivo, data e come pagare in tempo Nel calendario delle scadenze fiscali di giugno 2019 (potete consultarlo leggendo questo articolo), c’è una data molto importante: quella di lunedì 17 giugno, giorno nel quale i contribuenti saranno tenuti a versare il primo acconto Imu e Tasi 2019 (il saldo, invece, è previsto per il prossimo 16 dicembre). La scadenza originaria, invero, cadeva il 16 del mese, che però, ...

