Gregorio Rega vince All Together Now

(Di venerdì 21 giugno 2019)E’il vincitore della prima edizione di AllNow, il talent show canoro di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax. Nel corso della finalissima, andata in onda stasera, il giovane è riuscito a battere all’ultimo scontro Veronica Liberati, portandosi a casa il premio in palio corrispondente a 50.000 euro. Durante la serata, il ragazzo ha incantato il pubblico esibendosi sulle note di Yes I Know My Way di Pino Daniele, Somebody To Love dei Queen ed Ancora di Edoardo De Crescenzo. Ha avuto l’occasione, inoltre, di esibirsi al fianco di Nek, ospite della finale, con il brano Se Telefonando. Nello scontro finale ha convinto 94 giurati su 100, aggiudicandosi il primo posto. Medaglia di bronzo, infine, per il diciannovenne Luca Di Stefano, paragonato più volte a Barry White. Oltre a Nek, sono intervenuti Al ...

