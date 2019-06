Consiglio UE | WWF | “La deadline al 2050 per la neutralità climatica relegata a una nota a

Energia : chi ha problemi a rendere la casa efficiente e rinnovabile da oggi può chiedere Consiglio al WWF : Ridurre le emissioni e i consumi della propria casa o del condominio è possibile, così come è possibile integrare sistemi per la produzione di Energia rinnovabile negli edifici: cosa che rappresenta un obbligo di legge per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni pesanti. Applicare sistemi che utilizzano le fonti rinnovabili per produrre Energia, come impianti solari fotovoltaici che producono Energia elettrica trasformando le radiazioni ...