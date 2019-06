Come proteggere i capelli dal cloro

ideegreen

(Di venerdì 21 giugno 2019) Non c’è dubbio che nuotare faccia bene alla nostra salute, ma non a tutte le parti del corpo se non prendiamo le precauzioni necessarie. Per evitare “danni da nuoto”, meglio impararedalin modo da poter continuare a nuotare tutto l’anno, anche in piscina, senza la preoccupazione di trovarsi una chioma rovinata. Non basta dare una risciacquata o fare uno shampoo, o per lo meno dipende dalla frequenza con cui ci tuffiamo in vasca e anche dalla natura dei nostriche possono essere più o meno sensibili e fragili. Ilnon è certamente una sostanza gradita per i nostrie in ogni caso li rende aridi e secchi, li aggredisce e li danneggia. A lungo andare se non si corre ai ripari, ci si trasforma e si perde la morbidezza e lucentezza della chioma. (altro…)dalIdee Green.

fattoquotidiano : Banche, “ecco come scegliere il conto, proteggere i risparmi e non cadere nei tranelli della finanza” - ouradvisor : Indeciso su come inizare a proteggere i tuoi risparmi?... - Maria_11_22_33 : RT @UltimoUMC: #maturita2019 Poi apri gli occhi e capisci che non tutto è andato perduto. Come una #scuola che dobbiamo proteggere, sostene… -