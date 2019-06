Cittadella | norme anche sull’intimo delle vigilesse

ilgiornale

(Di venerdì 21 giugno 2019) Valentina Dardari Il regolamento detta le regole da seguire per un look consono al ruolo ricoperto.l’intimo deve essere adeguato La Polizia locale di, comune in provincia di Padova di circa 20mila abitanti, dovranno seguire un regolamento specifico per quanto riguarda l’abbigliamento da adottare durante le ore di servizio. Sempre che il nuovo articolo 30 venga approvato durante il prossimo consiglio comunale a maggioranza leghista. Il vademecum non interesserà solo il look di capelli e viso, mal’abbigliamento intimo. Gli agenti della polizia locale, e soprattutto le donne, non potranno usare colori sgargianti per reggiseno e slip. Un colore neutro sarà perfetto, in modo da non essere visibile sotto l’uniforme.i collant dovranno essere adeguati, semplici, senza ricami e da indossare sempre,durante la stagione estiva. Il taglio di capelli ...

