Agenti sparano a un giovane orso nero perché diventato “troppo amichevole” con l’uomo

(Di venerdì 21 giugno 2019) Glifederali del Dipartimento del Fish and Wildlife Service (FWS) dell'Oregon hanno abbattuto a colpi di arma da fuoco undi 2/3 anni all'interno di un parco. Ilplatigrado, dal peso di circa 100 chilogrammi, eratroppo confidente con i visitatori, ai quali si avvicinava per chiedere cibo. Il comportamento dell'era stato alterato dagli stessi avventori, che lo avvicinavano per scattare un selfie o nutrirlo. La decisione di abbatterlo ha scatenato asprissime polemiche.

