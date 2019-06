5 cose che forse non sai sul solstizio d’estate

wired

(Di venerdì 21 giugno 2019) (foto: Pixabay) Ci siamo. Alle 17:54 ufficialmente entriamo nell’estate, con l’arrivo del. Più propriamente, ild’estate arriva e se ne va praticamente subito, rappresentando sostanzialmente un istante, così come accade per gli equinozi. L‘istante deld’estate è quello in cui l’emisfero settentrionale appare più inclinato verso il Sole di qualsiasi altro momento, ricorda la Noaa (per noi qui al nord, per l’altro emisfero lesono diametralmente opposte, qui un utile recap di tutti gli aspetti astronomici). Da sempre festeggiato in diverse aree del mondo, ild’estate è diventato però ormai sinonimo di un giorno, rimarcano anche dal Royal Museum di Greenwich, ricordando le celebrazioni che avvengono nell’occasione nella vicina Stonehenge (ma non solo). Anche a Wired.it abbiamo deciso di ...

makkox : Le cose che la Storia non ricorderà di questo periodo. La gara di sveltezza per fare il primo tweet per intestarsi… - pietroraffa : % di studenti che non vive con i genitori. Direi che si capiscono molte cose: ????27% ????31% ????35% ????49% ????49% ????51%… - Linkiesta : Il #redditodicittadinanza crea nuovi disoccupati. #Quota100 diminuisce il tasso di occupazione. Per la prima volta… -