Tweet su Madame furto Salvini finisce nel mirino | Non deve avere più

(Di giovedì 20 giugno 2019) Luca Fazzo Il vicepremier pare chiedere la sterilizzazione contro la rom libera: "Maledetta ladra, in cella" Ildalla pagina ufficiale di Matteoparte nel cuore della notte, ed è di quelli - e il ministro degli Interni lo sa bene - destinati a spaccare. Perché davanti alla storia di Vasvija Husica, la nomade romana che la giustizia non riesce a mettere in carcere perché sforna figli a ripetizione,va giù pesante. Gli hanno segnalata la notizia sul sito del Giornale, al ministro la cosa non è andata giù. E, senza neanche consultarsi con lo staff, poco prima di mezzanotte digita personalmente il messaggio. La soluzione, per il vicepremier, c'è: portarle via i figli, e mandarla in galera. Dove non potrà più farsi mettere incinta. Inevitabilmente, scoppia un putiferio. Anche perché il messaggio diè - forse volutamente - ambiguo. Così molti ci ...

GoffredoB : Salvinismi e #rom, il mio commento sul @corriere Madame Furto e il tweet di ?@matteosalvinimi? : «Ladra, basta figl… - tulisso : #Lega Madame Furto e il tweet di Salvini: «È una ladra, basta figli» @corriere - ValeVenom13 : “Madame Furto” Scioccati per un tweet di Salvini? Non scioccati del gesto di questa lurida ladra. Ha derubato un… -