Seconda prova maturità 2019 | attesa finita | Tacito e Plutarco nelle tracce del classico

Maturità 2019 - oggi la Seconda prova : ecco le tracce : oggi è in programma la seconda prova scritta dell’esame di Maturità. Dopo la prova di italiano, uguale per tutti gli studenti, oggi tocca alla prova specifica per ogni indirizzo. La seconda prova del liceo classico è di latino e greco, mentre per il Liceo scientifico consiste in una prova mista di matematica e fisica. Le commissioni d’Esame coinvolte quest’anno sono 13.161 per 26.188 classi. I candidati iscritti alla Maturità ...