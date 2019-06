Roma a piedi | corse in fumo | Atac | corse crollate | riecco i bus d?annata

Roma - Buca Capitale adesso dilaga anche sui marciapiedi : I centauri abituati a dribblare crateri come Messi coi difensori l?avrebbero forse potuto dire a occhio, già da un po?. Ma i numeri secchi della statistiche non mentono: nella...

Roma - Buca Capitale adesso dilaga anche sui marciapiedi : I centauri abituati a dribblare crateri come Messi coi difensori l?avrebbero forse potuto dire a occhio, già da un po?. Ma i numeri secchi della statistiche non mentono: nella...

Emilia Romagna - Pd oltre Ferrara : resiste a Lega con giovani e civismo. “Regionali? Servono piedi per terra e alleanza larga” : L’Emilia-Romagna “rossa” regge l’urto dell’ondata leghista e riparte dai ballottaggi per tentare l’impresa di mantenere il governo della Regione alle elezioni in autunno, in un territorio che per la prima volta è contendibile. Sulle Regionali è inevitabile che si allunghi l’ombra della sconfitta di Ferrara, fortino del centrosinistra dal Dopoguerra, e Forlì. Eppure nel complesso il centrosinistra resiste ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2019 : Martina Corelli ai piedi del podio nei -49 kg - Simone Alessio fermato da un infortunio : Cala il sipario sul World Taekwondo Grand Prix di Roma. Al Foro Italico si è svolta la terza ed ultima giornata di gare e anche oggi gli azzurri non sono riusciti a trovare l’acuto. L’Italia chiude quindi senza podi questa prima tappa stagionale. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Nei -49 kg Martina Corelli si ferma ai quarti di finale, sconfitta 18-10 dalla russa Elizaveta Ryadninskaya, che salirà poi sul gradino più alto del podio, ...

Pacetti : sconfitte tengono con piedi per terra - c’è ancora tanto da fare per Roma : Roma – “Si impara di piu’ dalle sconfitte che dalle vittorie. Le sconfitte servono a tenerti coi piedi per terra, a non perdere di vista gli obiettivi, a ricordarti che devi lavorare sempre sodo per raggiungerli. faremo tesoro del risultato di queste elezioni, ma non molliamo perche’ c’e’ ancora tanto da fare per il bene della citta’ e del Paese. Lo dobbiamo ai cittadini che hanno scelto noi alla guida ...

Domenica 26 maggio al Bioparco di Roma “Millepiedi - Insetti & Co.” : Domenica 26 maggio 2019 il Bioparco di Roma dedica una giornata al misterioso mondo degli invertebrati, alla scoperta delle particolarità di questi animali. Millepiedi giganti, cervi volanti, Insetti foglia, farfalle, mantidi religiose e tante altre specie saranno i protagonisti delle attività che si svolgeranno dalle ore 11.00 alle 17.00. Tra postazioni con animali vivi e modelli giganti, le famiglie potranno partecipare a divertenti giochi per ...

Tennis - Roma ai piedi di Berrettini che batte Zverev e vola agli ottavi del Master 1000 : Nella sua Roma Matteo Berrettini ha vissuto una giornata indimenticabile. Il Tennista capitolino si è reso protagonista di una vera e propria impresa agli Internazionali Bnl d'Italia in corso di svolgimento sui prestigiosi campi in terra rossa del Foro Italico battendo il numero 5 del mondo Alexander Zverev. Un doppio 7-5 ha permesso all'azzurro classe 1996, reduce dalla vittoria del Torneo di Budapest e dalla finale in quelli di Monaco di ...

Roma - a Monti solo posti in piedi : via i tavolini tra le proteste. E a Clio Napolitano offrono uno strapuntino : Rimosso il dehors finito nelle pastoie burocratiche. L'occupazione è stata pagata ma il piano non è stato mai aggiornato. Ora l'ultimo atto: l'intimazione di sgombero. L'unica concessione alla moglie ...